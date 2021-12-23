23 декабря 2021



В связи с уклонением от уплаты налогов возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, аффилированного с мэром Орла Парахиным

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области на основании материалов налоговой проверки и оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер» в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы с целью занижения доходов общества путем их распределения на подконтрольные взаимозависимые общества с ограниченной ответственностью «Универсал» и «Союз» в условиях целенаправленного дробления бизнеса, направленного на получение необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к данным юридическим лицам упрощённой системы налогообложения, уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на сумму свыше 46 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.

Напомним, по информации издания FLB, директор ООО «Партнер» — Владимир Барков; бывшая супруга мэра Орла Анастасия Парахина — одна из учредителей организации, а её «партнером» в свою очередь, является Светлана Литвак.

 

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Опубликовано 23 Дек 2021 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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