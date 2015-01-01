В связи утратой доверия

Владимир Путин отстранил от должности главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Как сообщают «Ведомости», Александра Соловьева подозревают во взятках на 140 млн рублей. Соловьев задержан правоохранительными органами и этапирован в Москву. Представитель СКР Светлана Петренко информацию о задержании Соловьева подтвердила. Она сообщила, что в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».

«По версии следствия, Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.», информируют «Ведомости». За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», говорится в информации СК.

«Ведомости» также ссылаются на источник «Интерфакса», который сообщил о задержании руководителя местного отделения «Автодора». «Соловьеву инкриминируется злоупотребление полномочиями при строительстве дорог. Вместе с главой республики задержан руководитель местного «Автодора», – проинформировал источник.

4 апреля стало известно, что правоохранители проводят выемку документов в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, ряд чиновников министерства и дорожных предприятий вызваны на допрос.

Напомним, Соловьев возглавлял Удмуртию с 22 сентября 2014 года.

В Орловской области никто из «высоких» чиновников на взятках пока не попался. Однако правоохранительные органы уже сегодня сообщают, что на строительстве юбилейных объектов в Орле был украден миллиард рублей; регион периодически сотрясают скандалы, связанные с единственными участниками аукционов. Возможно, когда найдут того, кто украл миллиард, он тоже утратит доверие.