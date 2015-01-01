В Татьянин день более 50 студентов сдали кровь для онкобольных детей

В День российского студенчества на Орловской станции переливания крови состоялась молодежная акция. Ее организатором выступило городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями.

Участие в акции приняли курсанты и преподаватели Академии ФСО РФ, тренеры центра «Десантник» — всего более 50 человек сдали кровь для детей с онкологическими заболеваниями, состоящих на учете в Орловском областном научно-клиническом многопрофильном Центре медицинской помощи детям им. З.И. Круглой, сообщает мэрия Орла.

 

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Опубликовано 26 Янв 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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