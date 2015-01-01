В Татьянин день более 50 студентов сдали кровь для онкобольных детей

В День российского студенчества на Орловской станции переливания крови состоялась молодежная акция. Ее организатором выступило городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями.

Участие в акции приняли курсанты и преподаватели Академии ФСО РФ, тренеры центра «Десантник» — всего более 50 человек сдали кровь для детей с онкологическими заболеваниями, состоящих на учете в Орловском областном научно-клиническом многопрофильном Центре медицинской помощи детям им. З.И. Круглой, сообщает мэрия Орла.