В Татьянин день более 50 студентов сдали кровь для онкобольных детей
В День российского студенчества на Орловской станции переливания крови состоялась молодежная акция. Ее организатором выступило городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями.
Участие в акции приняли курсанты и преподаватели Академии ФСО РФ, тренеры центра «Десантник» — всего более 50 человек сдали кровь для детей с онкологическими заболеваниями, состоящих на учете в Орловском областном научно-клиническом многопрофильном Центре медицинской помощи детям им. З.И. Круглой, сообщает мэрия Орла.
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