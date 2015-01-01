В Татьянин день в Орле пройдет молодежная акция

25 января в 11 часов курсанты академии Федеральной службы охраны РФ, Орловского юридического института МВД РФ им. В.В.Лукьянова, тренеры-преподаватели центра «Десантник» пополнят банк донорской крови на орловской станции переливания крови.

Затем в 15 часов в библиотеке им. И.А. Бунина с учащимися школ и колледжей встретится священнослужитель, который расскажет об истоках возрождения в России празднования Дня студентов. Беседу продолжит просмотр кинофильма об истории и обычаях студенческого праздника, а завершит мероприятие беседа о книжно-иллюстрированной выставке, посвященной 262-ой годовщине основания Московского университета.

В этот же день в киноконцертном зале «Юбилейный» городского парка культуры и отдыха в 18.30 начнется рок-концерт «Татьянин день», сообщает мэрия Орла.

 

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Опубликовано 23 Янв 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

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