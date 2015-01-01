В Татьянин день в Орле пройдет молодежная акция

25 января в 11 часов курсанты академии Федеральной службы охраны РФ, Орловского юридического института МВД РФ им. В.В.Лукьянова, тренеры-преподаватели центра «Десантник» пополнят банк донорской крови на орловской станции переливания крови.

Затем в 15 часов в библиотеке им. И.А. Бунина с учащимися школ и колледжей встретится священнослужитель, который расскажет об истоках возрождения в России празднования Дня студентов. Беседу продолжит просмотр кинофильма об истории и обычаях студенческого праздника, а завершит мероприятие беседа о книжно-иллюстрированной выставке, посвященной 262-ой годовщине основания Московского университета.

В этот же день в киноконцертном зале «Юбилейный» городского парка культуры и отдыха в 18.30 начнется рок-концерт «Татьянин день», сообщает мэрия Орла.