29 октября 2018



В театре им. Тургенева выступит Сводный хор Орловской митрополии (0+)

19 ноября в 18:30 в Академическом театре имени И.С. Тургенева выступит Сводный хор Орловской митрополии ()+).

Коллектив создан в 2017 году по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.

В составе уникального хора известные в Орловской области и за её пределами мастера вокального искусства, лауреаты региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов. Регент — Елена Дорош.

Предстоящий концерт — первое выступление коллектива на большой сцене. В программе вечера — лучшие образцы наследия русских духовных композиторов.

 

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Опубликовано 29 Окт 2018 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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