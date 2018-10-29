В театре им. Тургенева выступит Сводный хор Орловской митрополии (0+)

19 ноября в 18:30 в Академическом театре имени И.С. Тургенева выступит Сводный хор Орловской митрополии ()+).

Коллектив создан в 2017 году по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.

В составе уникального хора известные в Орловской области и за её пределами мастера вокального искусства, лауреаты региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов. Регент — Елена Дорош.

Предстоящий концерт — первое выступление коллектива на большой сцене. В программе вечера — лучшие образцы наследия русских духовных композиторов.