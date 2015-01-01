В течение месяца дома в Орле проверят на предмет пожарной безопасности

Месячник пожарной безопасности продлится до 1 апреля.

В течение этого времени будут проверены подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов. В настоящее время уточняются планы эвакуации людей в случае пожара, организуется разъяснительная работа среди граждан по соблюдению пожарной безопасности в быту. Также контролируется обеспечение свободного проезда пожарной техники к домам и источникам водоснабжения.

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла Мераб Дохнадзе призывает жильцов многоквартирных домов усилить бдительность и внимательнее следить за качеством работы своих управляющих организаций. В частности, за своевременным устранением недостатков проводки в подъездах, подвалах, чердаках, не допускать складирования посторонних, тем более легковоспламеняющихся, предметов. Если управляющая компания не реагирует на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, обращения принимаются по телефону 43-31-05.

Кроме того, в рамках месячника МПП ВХК «Орелводоканал» проводит проверку работоспособности пожарного водопровода и пожарных гидрантов, сообщает администрация Орла.