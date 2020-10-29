В течение суток три жителя Орловской области стали жертвами дистанционных мошенников

В течение суток сразу три жителя города Орла и области обратились в полицию с заявлениями о совершенных в отношении них преступлениях.

Как сообщает УМВД по Орловской области, жертвами злоумышленников становятся жители разного возраста. Схемы, используемые мошенниками, похожи, но применяются с небольшими изменениями, подходящими к конкретной ситуации.

Так, в УМВД России по городу Орлу обратился 25-летний молодой человек. Он стал жертвой дистанционной мошенницы и лишился более 66 тысяч рублей. Опрашивая потерпевшего, сотрудники полиции выяснили, что заявителю позвонила девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что по счетам клиента производятся подозрительные операции и для того, чтобы сохранить деньги, необходимо открыть новый личный кабинет. Также звонившая предупредила орловца, что после разговора с ней ему поступит звонок от бота, и он должен будет назвать данные своей карты, а затем поступающие на телефон коды.

Как вспоминает потерпевший, у него были сомнения относительно незнакомки, и он хотел позвонить в банк. Но возможности перепроверить сведения не было, так как постоянно поступали звонки то от якобы сотрудницы службы безопасности, то от бота. Связаться со своим банком молодой человек смог только после того, как закончилось общение со злоумышленницей. В результате он лишился более 66 тысяч рублей. Как отмечает потерпевший, неизвестная разговаривала спокойным тоном, каждый раз звонила с разных телефонных номеров, объясняя это мерами безопасности от мошенников. При этом с заявителем постоянно вели диалог и заставляли отвечать на звонки, чтобы он не мог связаться с банком самостоятельно.

По данному факту следственным отелом (по Советскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Похожий случай произошел и с 73-летней жительницей Железнодорожного района города Орла. Пенсионерке также позвонила неизвестная женщина, которая представилась работницей банка и сообщила о том, что счет клиентки не безопасен. Злоумышленница убедила орловчанку следовать ее инструкциям. Под руководством мошенницы пенсионерка пришла в банк и сняла с накопительного счета 100 тысяч рублей. Затем женщина зашла в торговый центр и там через терминал перевела деньги небольшими суммами на расчетный счет, который ей назвала неизвестная. При этом пенсионерка была уверена, что деньги поступили на резервный счет.

Орловчанка заподозрила обман только когда пришла домой. Она обратила внимание на подозрительные нестыковки и обратилась в полицию.

А 25-летняя жительница Мценского района после телефонного общения с лжебанкирами лишилась 150 тысяч рублей. Неизвестные сообщили ей о сомнительных операциях на ее счете, отвлекали разговорами. В итоге на имя девушки был оформлен кредит, и этими деньгами завладели мошенники.

По данным фактам следственными подразделениями ОВД также возбуждены уголовные дела. Розыском подозреваемых занимаются полицейские.

Полицейские рекомендуют, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников:

— если вам звонят неизвестные с номеров телефонов, похожих на номера существующих организаций и структур, представляются работниками банков, правоохранительных органов и т.д., а затем сообщают о том, что ваши деньги в опасности или нужна ваша помощь в поимке мошенников. Завершите разговор – это мошенники, которые используют схему с подменой телефонного номера. Самостоятельно наберите номера телефонов, указанные на банковской карте или на официальных сайтах ведомств, представителями которых называли себя звонившие, и уточните информацию;

— если в процессе телефонного общения, как вам кажется, с представителем банка, начинают поступать инструкции о снятии и последующем переводе денег якобы на безопасный счет, о создании нового личного кабинета, или требования назвать данные банковской карты и поступающие на телефон коды, не выполняйте эти действия – вами руководят мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не запросят такую информацию и не дадут таких рекомендаций.

Помните! Вы всегда можете обратиться в полицию, в свой банк или к родственникам за консультацией или советом.

Также в случае сомнений вы можете обратиться за консультацией, позвонив на телефон доверия УМВД России по Орловской области по номеру: 41-38-56.