В текущем году более 170 орловчан признаны банкротами

Пресс-служба Росрестра по Орловской области разъясняет, что такое банкротство физлиц в 2018 году и кто может подать заявление о признании банкротом.

В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ с заявлением о признании гражданина банкротом в арбитражный суд вправе обратиться сам гражданин, кредитор или уполномоченный орган (ФНС, при наличии налоговой задолженности).

Такое заявление принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.

Главная цель банкротства — это удовлетворение претензий кредиторов за счет имущества должника. Изъятое имущество реализуется в процессе конкурсного производства. Долги погашаются, а остаток вырученных средств возвращается должнику.

Конфискации не подлежит имущество, необходимое для обеспечения минимальных жизненных требований.

Так не может быть реализовано при банкротстве:

единственное жилье и участок земли, на котором жилье расположено, за исключением залоговых и ипотечных объектов; транспорт и другое имущество, которое требуется должнику вследствие его инвалидности; имущество, которое необходимо для работы должника, кроме имущества стоимостью более 100 МРОТ; деньги и продукты на сумму меньше величины прожиточного минимума должника и его иждивенцев; государственные, почетные и памятные награды, призы; бытовые предметы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности; вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.