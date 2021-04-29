29 апреля 2021



В текущем году в Орле не зафиксированы очаги аварийности

Как сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, очагов аварийности за 4 месяца 2021 года не сформировалось, однако есть один участок, который вызывает опасение, — в районе дома №165 по ул. Васильевской, поворот с Карачевского шоссе на территорию ТЦ «Линия».

Из-за изменившегося режима светофора на ул. Васильевской образовывается затор.

За истекший период 2021 года здесь зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Чтобы исключить риск переквалификации этого потенциально опасного участка в очаг аварийности, Госавтоинспекция совместно с администрацией Орла, МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ООО «Доринвест» провели выездное совещание.

— Сейчас по ул. Васильевской по левой полосе разрешено движение прямо и налево, по средней — только прямо, по правой — только направо. В итоге в средней полосе возникает серьёзный затор. Мы предлагаем изменить направление движения по полосам, разрешив со средней и правой полос движение только по прямой, — проинформировал Капустин.

Также предполагается продлить двойную сплошную, чтобы у автомобилистов не было возможности повернуть с ТЦ «Линия» налево.

Члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поддержали предложение Госавтоинспекции единогласно.

 

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Опубликовано 29 Апр 2021 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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