В торгово-развлекательном комплексе в Орле обезвредили условных террористов

24 ноября Оперативным штабом в Орловской области проведено командно-штабное учение «Метель-Гринн-захват», в ходе которого отработан комплекс мероприятий, направленных на пресечение террористического акта и минимизации его последствий на объекте массового пребывания людей — в торгово-развлекательном комплексе «Гринн».

По сценарию учения, условные террористы, захватив заложников в одном из помещений торгово-развлекательного комплекса «Гринн», выдвинули ряд требований. Руководителем Оперативного штаба в Орловской области – начальником УФСБ России по Орловской области генерал-майором Кочкаревым В.Ю. принято решение о проведении контртеррористической операции.

В процессе проведения учения были заслушаны доклады представителей региональных подразделений ФСБ, полиции, МЧС, УФСИН, органов федеральной государственной исполнительной власти, местного самоуправления, войсковых частей МО и Росгвардии, Роспотребнадзора, аварийно-спасательных служб.

По окончанию учения руководитель и члены Оперативного штаба определили дальнейшие направления по совершенствованию взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при проведении мероприятий по отражению возможной террористической угрозы на объектах массового скопления людей, сообщает аппарат Оперативного штаба в Орловской области.