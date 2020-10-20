В Троице-Васильевском храме Орла восстановили старинный поклонный крест

На днях возле Троице-Васильевского храма города Орла установили кованый поклонный крест. Старинную святыню обнаружили среди пиломатериалов в приходском гараже. Как рассказал настоятель Троице-Васильевского храма протоиерей Евгений Евстифеев, крест передали на приход еще в 1999 году, когда здание храма вновь перешло к епархии. Но ни жертвователя, ни истории святыни никто вспомнить не смог.

Отец Евгений самостоятельно стал восстанавливать историю креста. Священник обратился к архивам, внимательно рассматривал храмы на старинных фотографиях, предполагая, что крест может быть купольным, а заодно попросил о помощи орловских верующих в социальных сетях.

Вскоре откликнулся прихожанин одного из городских храмов, который предположил, что этот кованый крест могли найти археологи, проводившие раскопки в 1990-е годы на месте слияния рек Оки и Орлика. Протоиерей Евгений Евстифеев считает, что святыню могли спрятать в земле в богоборческие 20-30-е годы 20 века, чтобы спасти ее от поругания.

Старинный кованый крест решено было воздвигнуть возле входа в Троице-Васильевский храм со стороны улицы Васильевской. Для этого крест передали специалистам на реставрацию; они очистили его от грязи и ржавчины. А уже прихожане храма покрасили и установили святыню, облагородив территорию возле креста.

Настоятель Троице-Васильевского храма протоиерей Евгений Евстифеев надеется, что кованый поклонный крест станет городской исторической достопримечательностью. Как рассказали пресс-службе орловской митрополии, ранее в хозпостройках Васильевского храма обретен еще один крест, который передан для поклонения в Свято-Введенский женский монастырь Орла.