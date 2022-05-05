5 мая 2022



В Троснянском районе иностранец попытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Следственными органами СК России по Орловской области в отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

По данным следствия, 4 мая 2022 года 33-летний подозреваемый, находясь в служебном кабинете ОМВД по Троснянскому району Орловской области, пытался передать сотруднику ГИБДД  взятку в размере 16 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности в связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Преступление выявлено, а также расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 05 мая 2022 в 14:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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