В Троснянском районе иностранец попытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Следственными органами СК России по Орловской области в отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

По данным следствия, 4 мая 2022 года 33-летний подозреваемый, находясь в служебном кабинете ОМВД по Троснянскому району Орловской области, пытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере 16 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности в связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Преступление выявлено, а также расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.