В Троснянском районе злоумышленники украли «крышу»

Полицейские установили, что металлический профиль весом порядка 400 килограммов злоумышленники сдали в пункт приема металлолома.

В ОМВД России по Троснянскому району обратился гражданин 1962 года рождения. Он рассказал, что обнаружил пропажу кровельного железа с крыши принадлежащего ему дома. На место немедленно выехали полицейские.

Оперативники установили свидетеля кражи. Соседка пострадавшего рассказала, что неизвестных было двое. Также полицейским поступила информация, что к грабежу могут быть причастны ранее судимые жители соседней деревни. В ходе проверки информация подтвердилась.

Оперативники установили причастность граждан 1994 и 1995 годов рождения к открытому хищению кровельного железа.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.