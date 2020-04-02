2 апреля 2020



В трёх орловских магазинах были организованы азартные игры

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в трех торговых помещениях в Орле.

Преступление выявлено, расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД по Орловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 02 Апр 2020 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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