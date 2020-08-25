25 августа 2020



В центре «Десантник» появится новая спортивная секция (12+)

«Успех каждого ребёнка» — такое название носит одна из муниципальных программ, реализуемых в рамках национального проекта «Образование» в Орле. «Центр «Десантник» занимается военно-прикладной, патриотической, спортивной и морально-физической подготовкой допризывной молодёжи к прохождению военной службы в элитных войсках Вооруженных Сил РФ. Сейчас здесь открыты секции по парашютному спорту, стрельбе, дайвингу, плаванию и метанию ножей. Благодаря участию в нацпроекте «Образование» перечень секций расширится: теперь воспитанники центра «Десантник» смогут обучаться ещё и универсальному бою.

Федеральная субсидия в размере 73,5 тысячи рублей позволит оборудовать место для занятия рукопашным боем. Татами уже закуплены. А к началу учебного года в штате центра «Десантник» появится новый преподаватель. Подробнее узнать о программных занятиях, расписании и других волнующих вопросах можно на личных встречах с педагогами дополнительного образования. Расписание встреч доступно в группе центра «Десантник» в «Вконтакте».  Также по будням с 9.00 до 18.00 работает телефон: (4862) 41-55-56.

 

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Опубликовано 25 Авг 2020 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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