В церковный праздник орловские пожарные почтили память погибших товарищей

17 сентября в городе Орле на территории комплекса храма Казанской иконы Божией Матери прошел праздничный молебен в часть почитания иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», на котором присутствовал личный состав пожарно-спасательных частей областного центра и аппарата Главного управления МЧС России по Орловской области.

Молебен провел протоиерей Григорий Смирнов, председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Орловско-Болховской епархии Орловской митрополии.

Священник поздравил пожарных с праздником небесной покровительницы «чрезвычайного ведомства». Молебны также прошли и в пожарно-спасательных частях районов области. В этот день спасатели почтили память своих погибших товарищей: Александра Комоско, Виктора Лапшина, Алексея Сопина.

По информации ГУ МЧС по Орловской области.