В ТТП признали, что орловским троллейбусам долго не прожить без масштабной замены сетей

В группе ВК орловского МУП ТТП появилось признание, что если не предпринимать кардинальных мер по замене изношенных проводов и опор, то орловскому троллейбусу долго не прожить. Как отметили в самом предприятии: “точечные ликвидации проблем уже помогают слабо: износ сети давно перевалил за 70%. Но бюджет предприятия позволяет нам делать лишь локальные «ремонтики».

Поводом для грустных размышлений стали сразу две аварии — в Советском и Северном районах, из-за чего пришлось изменить маршруты движения электротранспорта, а само ТТП понесло огромные убытки. При этом вчера ночью не было ни сильных снегопадов, ни обледенения проводов, ни ледяного шторма, как во Владивостоке. Что произойдет, если погода подбросит Орлу что-то похожее — даже страшно представить.