24 июля 2020



В ТТП заявили, что проблем с троллейбусами нет

Сегодня в СМИ со ссылкой на группу, где публикуют новости транспорта, появилась информация о том, что сегодня после обеда не будут ходить 5 и 8 троллейбусные маршруты. Также через соцсети на сообщение ответил генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла Андрей Митин: «Да, существует человеческий фактор (многие наши сотрудники в возрасте 65+, их здоровье непредсказуемо и до руля они могут быть не допущены); стоит проблема нехватки кадров, которую мы активно решаем, и этого никто не скрывает. Но ни о какой забастовке не может быть и речи: водители работаю посменно, получают достойную заработную плату. Троллейбусы на линиях работают!»

Также наши коллеги из «Орловских новостей» смогли получить комментарий в транспортном отделе горадминистрации, где подтвердили, что утром произошел технический сбой. «С утра ходил весь транспорт, а после обеда сошли с рейса три единицы техники. Техника имеет свойство ломаться. Но в настоящее время все работает в штатном режиме», — заявили изданию в мэрии. При этом чиновники напомнили, что недавно на 47 и 48 маршруты были выпущены московские автобусы. Правда, 47 и 5 маршруты частично не совпадают, но 48 и 8 полностью дублируют друг друга.

 

Никто не хотел умирать
Житель Орловской области напал на вице-президента фонда "Сколково"
Горадминистрация отслеживает обращения жителей в соцсетях
Опубликовано 24 Июл 2020 в 19:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"