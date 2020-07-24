В ТТП заявили, что проблем с троллейбусами нет

Сегодня в СМИ со ссылкой на группу, где публикуют новости транспорта, появилась информация о том, что сегодня после обеда не будут ходить 5 и 8 троллейбусные маршруты. Также через соцсети на сообщение ответил генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла Андрей Митин: «Да, существует человеческий фактор (многие наши сотрудники в возрасте 65+, их здоровье непредсказуемо и до руля они могут быть не допущены); стоит проблема нехватки кадров, которую мы активно решаем, и этого никто не скрывает. Но ни о какой забастовке не может быть и речи: водители работаю посменно, получают достойную заработную плату. Троллейбусы на линиях работают!»

Также наши коллеги из «Орловских новостей» смогли получить комментарий в транспортном отделе горадминистрации, где подтвердили, что утром произошел технический сбой. «С утра ходил весь транспорт, а после обеда сошли с рейса три единицы техники. Техника имеет свойство ломаться. Но в настоящее время все работает в штатном режиме», — заявили изданию в мэрии. При этом чиновники напомнили, что недавно на 47 и 48 маршруты были выпущены московские автобусы. Правда, 47 и 5 маршруты частично не совпадают, но 48 и 8 полностью дублируют друг друга.