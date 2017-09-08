В ТЦ «Атолл» проходит дегустация орловских продуктов

Акция проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию образования Орловской области.

Дегустация проходит на первом этаже торгового центра «Атолл» с 13.00.

С 13.00 до 15.00 предлагается продегустировать мучные кондитерские изделия, с 14.00 до 16.00 — колбасные изделия, молоко и молочные продукты.

С 16.00 до 19.00 будет проходить дегустация мценских колбас и орловского меда;

с 15.00 до 17.00 – хлебобулочных изделий из нетрадиционных сортов муки, с 17.00 до 18.00 – кремовых кондитерских изделий.

Попробовать кулинарные изделия можно будет с 15.00 до 17.00, салаты – с 17.00 до 18.00.

Дегустация готовых мясных полуфабрикатов начнется в 16.00 и завершится в 18.00.

Также можно будет продегустировать крем-мед (Москва) и бинго — мед (Краснодар) с 14.00 до 15.00.

На это же время запланирована дегустация армянской консервации.

Дегустация орехов будет проходить с 15.00 до 16.00, кваса – с 17.00 до 20.00, сообщает информационный портал Орловской области.