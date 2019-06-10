В убийстве 17-летнего парня обвиняется 35-летний житель Кромского района

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, по версии следствия, 4 июня 2019 года в ходе конфликта, произошедшего возле водоема в Кромском районе на территории Стрелецкого сельского поселения, обвиняемый причинил смерть 17-летнему молодому человеку.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.