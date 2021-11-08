В убийстве Вики Гнедовой и 11-летнего мальчика, пропавшего 16 лет назад, подозревают жителя Залегощенского района

Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 11-летнего мальчика, пропавшего в 2005 году в Залегощенском районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в результате скоординированных действий органов прокуратуры и правоохранителей к исчезновению ребенка была установлена причастность местного жителя, обвиняемого в совершении убийства 9-летней Вики Гнедовой и других преступлений. В настоящее время он находится под стражей.

В ходе следственных и оперативных мероприятий при координирующей роли прокуратуры обнаружены костные останки и предметы одежды мальчика.

На место обнаружения останков для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Залегощенского района.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Орловской области.