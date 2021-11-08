8 ноября 2021



В убийстве Вики Гнедовой и 11-летнего мальчика, пропавшего 16 лет назад, подозревают жителя Залегощенского района

Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 11-летнего мальчика, пропавшего в 2005 году в Залегощенском районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в результате скоординированных действий органов прокуратуры и правоохранителей к исчезновению ребенка была установлена причастность местного жителя, обвиняемого в совершении убийства 9-летней Вики Гнедовой и других преступлений. В настоящее время он находится под стражей.

В ходе следственных и оперативных мероприятий при координирующей роли прокуратуры обнаружены костные останки и предметы одежды мальчика.

На место обнаружения останков для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Залегощенского района.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Орловской области.

 

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Опубликовано 08 Ноя 2021 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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