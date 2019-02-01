В УКХ нашли нарушений на десятки миллионов рублей. И это только по ремонту дорог!

Контрольно-счётная палата города проверила эффективность и экономность использования средств бюджета на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети Орла в 2017 и за 10 месяцев 2018 года. В итоге аудиторы выяснили, что в 2017 году МКУ «УКХ г. Орла» на проведение ремонта объектов улично-дорожной сети израсходовала 103 млн. руб., а к 01.11.2018 г. еще 163,8 миллиона. При этом неэффективное использование бюджетных средств составило 33,4 млн. руб. В том числе эти средства были направлены на оплату работ по составлению проектной документации, требующей доработки и уточнения. Деньги шли и на работы, которые не проведены в полном объёме, а также оплачивались работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети с заниженным гарантийным сроком и т.д.

Были установлены случаи неисполнения МКУ «УКХ г. Орла» полномочий администратора доходов, в результате чего потери бюджета города Орла составили 15,5 млн. руб. (не взысканы выплаченные авансы по невыполненным муниципальным контрактам, пени, штрафы за просрочку и неисполнение обязательств).

Наконец, город был вынужден оплатить по исполнительным листам за работы по ремонту улично-дорожной сети города Орла, выполненные в 2016 году. Нарушения, допущенные МКУ «УКХ г. Орла» при приёмке и оплате указанных работ, при наличии на счете учреждения необходимых денежных средств всех уровней бюджетов, привели к судебным процессам и решениям, в результате исполнения которых оплата полностью проведена за счёт средств местного бюджета. Только это нанесло ущерб бюджету города Орла в сумме 26,5 млн рублей.

С полным перечнем нарушений можно познакомиться на официальном сайте КСП Орла.