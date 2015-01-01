В Урицком районе нашли тело мужчины, пропавшего зимой

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Урицком районе.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту криминальной смерти 38-летнего жителя Урицкого района по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сообщение об обнаружении тела местного жителя с признаками насильственной смерти в сарае возле частного дома в деревне Ледно поступило в следственные органы 19 июня 2018 года. С февраля 2018 года мужчина находился в розыске как пропавший без вести.

Подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по горячим следам.  Им оказался 53-летний житель  Орла.

По версии следствия 3 февраля 2018 года в доме подозреваемого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома задушил потерпевшего, после чего спрятал его тело в сарае.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 21 Июн 2018 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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