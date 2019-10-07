В Урицком районе Орловской области обнаружили бешеную лису

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям информирует о случае лабораторного подтверждения Орловским филиалом ФГБУ «ЦНМВЛ» бешенства у лисы, обитавшей в районе личного подворья жителя села Бунино Урицкого района.

В 2019 году в Орловской области зарегистрировано четыре случая бешенства у животных. За аналогичный период 2018 года в Орловской области было зарегистрировано 52 случая.

Специалисты рекомендуют немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством, напоминает ТУ Россельхознадзора.