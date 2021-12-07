В урологическое отделение областной больницы купят лазерный хирургический аппарат

На приобретение лазерного хирургического аппарата для проведения литотрипсии (это малоинвазивная операция по дроблению камней) в урологическом отделении Орловской областной клинической больницы из областного бюджета будет выделено 8,3 млн рублей. Изменения внесут в бюджет уже этого года. Как рассказали в пресс-службе облправительства, в Орловской областной клинической больнице ежегодно проходят лечение 1 900 человек, из них 46 % составляют больные с камнями мочевых путей. Эффективным методом лечения при данном заболевании является контактная и дистанционная литотрипсия. Приобретение данного медицинского оборудования позволит значительно снизить количество осложнений в послеоперационном периоде, уменьшить сроки пребывания пациентов в стационаре.