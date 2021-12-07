7 декабря 2021



В урологическое отделение областной больницы купят лазерный хирургический аппарат

На приобретение лазерного хирургического аппарата для проведения литотрипсии (это малоинвазивная операция по дроблению камней) в урологическом отделении Орловской областной клинической больницы из областного бюджета будет выделено 8,3 млн рублей. Изменения внесут в бюджет уже этого года. Как рассказали в пресс-службе облправительства, в Орловской областной клинической больнице ежегодно проходят лечение 1 900 человек, из них 46 % составляют больные с камнями мочевых путей. Эффективным методом лечения при данном заболевании является контактная и дистанционная литотрипсия. Приобретение данного медицинского оборудования позволит значительно снизить количество осложнений в послеоперационном периоде, уменьшить сроки пребывания пациентов в стационаре.

 

В Орле наградили талантливую молодежь
В Орле пенсионер прыгнул в воду с Красного моста
В Орле на пятачок между общежитием и колледжем хотят втиснуть высотку
Опубликовано 07 Дек 2021 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"