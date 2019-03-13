13 марта 2019



В Успенском соборе Орла появилось молодежное движение

В Успенском (более известном в городе как Михаило-Архангельском) соборе Орла появилось молодежное движение, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии. У истоков создания приходского движения «Неувядаемый цвет» стоит настоятель Свято-Успенского храма Орла протоиерей Владимир Сергеев. Движение создано чтобы объединить православную молодёжь, а также тех, кто находится на пути к вере, для совместного духовного просвещения, общения и совершения добрых дел, — говорится в релизе.

В планах — совместная молитва (участие в Литургии, подготовка к Таинству Евхаристии), еженедельные беседы на духовные темы, организация социального служения и волонтёрской помощи нуждающимся семьям прихода, проведение акций и мероприятий просветительского и миссионерского характера, работа клубов по интересам (творческих, литературных, языковых и прочих), совместный досуг: походы на концерты, в кино, спортивные мероприятия. Духовником движения стал иерей Иоанн Дубовик. Встречи будут проходить по четвергам в 18.30 в здании воскресной школы (строение во дворе храма) на втором этаже.

 

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Опубликовано 13 Мар 2019 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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