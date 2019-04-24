В Верховском районе безработные пытались разобрать железнодорожные пути

Сотрудники транспортной полиции Орла задержали подозреваемых в хищении закладных и стыковых болтов с железной дороги.

Оперативными сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два безработных жителя Орловской области 19 и 22 лет за попытку хищения деталей с действующего железнодорожного пути.

Злоумышленники пытались похитить детали верхнего строения пути (закладные, стыковые болты, предназначенные для крепления рельс к шпалам) общей массой 277 килограммов.

Часть деталей граждане сдали в пункт приема металла, часть складировали рядом с местом преступления с целью дальнейшего хищения и сдачи в пункт приема металла для получения за это денежных средств.

Однако преступный умысел довести до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору). За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Орел.