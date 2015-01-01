В водоемах Орловской области снижается уровень воды

На реках области наблюдается снижение уровня воды, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

На 9 апреля зафиксировано подтопление 27 придомовых территорий в Заводском районе Орла, частичное подтопление садоводческих участков в муниципальных образованиях области, а также подтопление 15 низководных мостов.

Жители переулка Скульптурный (5 участков), пер. Лебединый (4 участка), пер. Проходной (6 участков), пер. Заливной (6 участков), пер. Городской (6 участков) о возможном подтоплении жители были оповещены заблаговременно, нарушения жизнеобеспечения нет.

С целью оказания адресной помощи населению развернуты временные лодочные спасательные посты в Орловском районе (недалеко от н.п. Тайное и н.п. Быстрое), деятельность которых обеспечивают спасатели областной поисково-спасательной службы. С целью обеспечения безопасности функционируют два временных пожарных поста в д. Лаврово Орловского района и в п. Ивановский Мценского района.

В Орле дежурит оперативная группа ГУ МЧС и администрации г. Орла с тремя плавсредствами. Проводится авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата.