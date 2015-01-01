В Военно-историческом музее Орла открылась новая выставка

В Орле состоялось торжественное открытие выставки «Сто лет на страже государственной безопасности Отечества», приуроченной к 100-летию со дня образования органов безопасности Российской Федерации.

Экспонаты и документы выставки отражают историю становления и развития органов безопасности в Орловской области. Особая роль отведена периоду Великой Отечественной войны, повествованию о героических делах орловского подполья, конкретных участниках народного сопротивления фашистским захватчикам, организующей роли органов безопасности в тайной войне с врагом. Также выставка рассказывает о кропотливой работе чекистов по розыску и привлечению к ответственности карателей и пособников фашистов в послевоенные годы. Отдельный стенд посвящен участникам локальных войн и конфликтов в современный период.

— Открытие выставки в преддверии очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне символично. Подпольное движение при координирующей роли органов безопасности внесло весомый вклад в освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и Победу над врагом, — отметил в своем выступлении начальник УФСБ России по Орловской области Валерий Кочкарев.

Уникальность выставки состоит в том, что она является передвижной. В течение мая ее можно будет посмотреть в Военно-историческом музее. А начиная с сентября планируется провезти экспозицию по районным центрам Орловской области.

 

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Опубликовано 02 мая 2017 в 18:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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