В Вятском Посаде прошел I Международный фестиваль православной культуры

Фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» проходил в духовно-православном центре «Вятский Посад» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и инициативе духовника Святейшего Патриарха схиархимандрита Илия (Ноздрина).

В рамках фестиваля состоялось выступление государственного академического Кубанского казачьего хора. Также свои номера подготовили творческие коллективы из Республики Беларусь, Греческой Республики, Чехии, Республики Молдовы, орловские коллективы и исполнители. Была подготовлена игровая и развлекательная программа.

Также в Вятском Посаде прошла Всероссийская конференция «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры».

Завершился фестиваль праздничным Всенощным бдением в канун памяти святителя Игнатия (Брянчанинова), сообщает Официальный портал Орловской области.