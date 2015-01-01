В Вятском Посаде прошел I Международный фестиваль православной культуры

Фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» проходил в духовно-православном центре «Вятский Посад» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и инициативе духовника Святейшего Патриарха схиархимандрита Илия (Ноздрина).

В рамках фестиваля состоялось выступление государственного академического Кубанского казачьего хора. Также свои номера подготовили творческие коллективы из Республики Беларусь, Греческой Республики, Чехии, Республики Молдовы, орловские коллективы и исполнители. Была подготовлена игровая и развлекательная программа.

Также в Вятском Посаде прошла Всероссийская конференция «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры».

Завершился фестиваль праздничным Всенощным бдением в канун памяти святителя Игнатия (Брянчанинова), сообщает Официальный портал Орловской области.

 

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Опубликовано 14 мая 2018 в 17:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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