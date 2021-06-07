В выходные 290 орловцев сделали прививки от коронавируса в мобильных ФАПах

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), где можно быстро и бесплатно получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, в прошедшие выходные работали в Зареченском и Наугорском микрорайонах. Всего за два дня первый компонент вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» получили 290 орловцев.

Администрация Орла напоминает, что запись на вакцинацию от коронавируса продолжается. Привиться можно в любой поликлинике и ЦРБ, а записаться на прививку — любым возможным способом: