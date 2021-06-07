В выходные 290 орловцев сделали прививки от коронавируса в мобильных ФАПах
Мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), где можно быстро и бесплатно получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, в прошедшие выходные работали в Зареченском и Наугорском микрорайонах. Всего за два дня первый компонент вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» получили 290 орловцев.
Администрация Орла напоминает, что запись на вакцинацию от коронавируса продолжается. Привиться можно в любой поликлинике и ЦРБ, а записаться на прививку — любым возможным способом:
- с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/;
- на официальном сайте департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура» https://er.zdravorel.ru/;
- по многоканальному телефону 122;
- по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.
- в поликлинике №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;
- поликлинике №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;
- поликлинике №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;
- поликлинике №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.