В выходные уборка города прекращаться не будет

Сити-менеджер Александр Муромский потребовал от коммунальщиков не расслабляться в выходные. Глава горадминистрации считает, что необходимо упредить ситуацию, которая сложилась на минувших выходных, когда во время объезда города он не увидел на улицах ни одного дворника или косаря, а в 9.00 вдоль центральных улиц стояли переполненные мусором урны.

Глава администрации Орла поручил подчиненным проконтролировать качество уборки в выходные и отметил, что намерен и сам объехать в выходные с инспекцией городские территории. И.о. директора «Спецавтобазы» Сергей Яковенко заверил, что завтра и послезавтра в 6.00 на уборку города выйдут 60 человек: 43 человека — на уборку улиц , 11 — скверов и парков 6 — набережных Оки и Орлика.

Александр Муромский также высказал «Спецавтобазе» претензии по поводу слабой организации работы по покосу травы, напомнив, что в конце мая были дополнительно приобретены новые триммеры, и на сегодняшний день техническая оснащенность позволяет ежедневно выводить на работу по 25-28 косарей, но на деле все почему-то обстоит иначе. Сергей Яковенко оправдался тем, что на предприятии не хватает косарей, поэтому приходится привлекать организации на субподряд.

— Я категорически против, чтобы деньги уходили на субподряд. Почему вы сами не делаете? Если бы вы мне сказали, что у вас все 26 косарей задействованы, а трава растет, и вы самостоятельно не справляетесь, тогда я бы понял. Но сейчас триммеры стоят в сарае, а вы отдаете деньги субподрядчикам, — отметил сити-менеджер и поручил организовать полноценную работу по покосу.

Александр Муромский также подчеркнул, что на предприятии недобросовестно относятся к своим обязательствам по уборке улично-дорожной сети (УДС): «Вы исполняете контракт на содержание УДС, но делаете это из рук вон плохо. Измените на предприятии отношение к делу. Завтра я должен видеть на улицах минимум 14 косарей. Создавайте для них посменный график, вызывайте дополнительно водителей. Вы должны донести до сотрудников, что их зарплата зависит от объемов проделанной работы» — отметил сити-менеджер.

 

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Опубликовано 15 Июн 2018 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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