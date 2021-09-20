20 сентября 2021



В выходные в орловских лесах потерялись четыре грибника

В минувшие выходные сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области четыре раза выезжали на поиски потерявшихся людей в Дмитровском, Знаменском и Урицком районах.

Все потерявшиеся в были найдены.

В субботу пожарные трижды выезжали на поиски людей. Так, в 11.48 сотрудники 18-й пожарно-спасательной части выезжали на поиски супружеской пары, потерявшейся в лесу, в районе д. Хальзево Дмитровского района.  Это были жители г. Железногороска Курской области. Заблудившиеся вышли из леса самостоятельно.

В 15.26 сотрудники 22-й пожарно-спасательной части выезжали в д. Пешково Знаменского района, где в лесу потерялся мужчина 1974 г. р. Мужчина был найден, вышел из леса на звуковые сигналы оперативного автомобиля 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района.

В 16.15 сотрудники 38-й ПСЧ выезжали в лесной массив в район 26 км автодороги «Орел-Брянск» Урицкого района, где в лесу также потерялся грибник. Мужчина вышел из леса самостоятельно.

19 сентября в 13.39 сотрудники 18-й ПСЧ выезжали в район с. Столбище Дмитровского района, где потерялась в лесу пожилая женщина, собиравшая грибы. Спустя некоторое время она вышла из леса самостоятельно.

ГУ МЧС по Орловской области напоминает: собираясь в лес, необходимо предупредить об этом своих родных, знакомых. Желательно указать приблизительный маршрут. Как правило, необходимо уходить в лес в составе двух-трех человек, держаться в пределах видимости. Перед уходом проверьте, заряжена ли батарея мобильного телефона. Не лишними в лесу могут оказаться минимальный набор продуктов, вода, спички. Уходя в лес, постарайтесь надеть яркую, хорошо заметную одежду.

Если же вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти из леса,  не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут вашего движения, вернуться на знакомую тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут вас к людям. Шум от автодороги даст правильное направление выхода из леса. Если вы поняли, что и это невозможно, набирайте на мобильном телефоне номер «112» или «101». В ходе сообщения подробно объясните диспетчеру, где вы вошли в лес, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти вас. Если вы получили травму и не можете самостоятельно двигаться, обязательно сообщите об этом диспетчеру. Поддерживайте связь с диспетчером, который проинформирует вас, как организованы поиски, даст совет по направлению движения навстречу поисковикам.

 

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Опубликовано 20 Сен 2021 в 15:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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