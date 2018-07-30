30 июля 2018



В выходные в Орловской области произошло несколько ЧП на воде

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, в минувшие выходные в регионе был зафиксирован ряд происшествий на воде.
В Мценске происшествие на воде закончилось благополучно. 28 июля в 18.48 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что в районе городского пляжа в реке Зуше тонет человек. Подросток 2000 года рождения пытался переплыть реку, однако на середине водоема его покинули силы. Он зацепился за ветку дерева и стал ждать помощи. К месту происшествия направились сотрудники спасательного поста на мотолодке. Молодого человека вытащили из воды и передали врачам скорой медицинской помощи.
В Ливенском районе произошел очередной трагический случай. В 19.30 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что в селе Баранове в пруду Новом в не оборудованном для купания месте утонул мужчина. Погибший был 1960 года рождения.
29 июля в 10.29 на телефон Системы-112 поступило сообщение о том, что в реке Оптухе в деревне Луневе Орловского района в не оборудованном для купания месте утонул мужчина. В 11.45 сотрудники поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы из воды извлекли тело мужчины 1990 года рождения. Утонувший находился на расстоянии 15 метров от берега на глубине двух метров.

 

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Опубликовано 30 Июл 2018 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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