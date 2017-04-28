В выходные в Орловской области произошло около 40 ДТП

В прошедшие выходные на территории Орловской области произошло 39 ДТП, в том числе два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.

3 июня около 09 часов 30 минут, водитель, управляя автомобилем Кио Рио, на автодороге Ливны-Евланово-Долгое, выполняя маневр, объезжая неровности, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадал пассажир -женщина 1988 года рождения.

4 июня в 21 час 05 минут водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, на автодороге Глазуновка-Тросна-Гнилец допустил съезд в кювет по ходу движения. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в БУЗ Троснянская ЦРБ, сообщает УГИБДД по Орловской области.

 

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Опубликовано 05 Июн 2017 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

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