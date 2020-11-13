В Залегощенском районе маньяк напал на ребенка

Жуткую историю рассказали наши коллеги из ТРК “Истоки”. В редакцию обратилась одна из жительниц Залегощенского района, многодетная мать. Она рассказала, что попасть в райцентр из села Казарь и деревни Ореховки можно только через реку. “В школу, на работу и лечебные учреждения ведет один путь — через большой мост. Дойти до него пешком в распутицу практически невозможно. На дороге образуется месиво, из-за которого люди остаются отрезанными от цивилизации. Страдать приходится в том числе и детям, чей школьный автобус отменили. В прошлом году администрация района выделяла транспорт для ребятишек, в этом — они вынуждены ходить пешком. Жители утверждают, что власти закрывают глаза на проблемы селян” — сообщает издание.

“Для 9-летней дочери нашей героини прогулка по этому опасному маршруту и вовсе превратилась в кошмар. 7 октября на девочку напал мужчина. Как пишет женщина, местный житель подстерегал свою жертву по дороге из школы. Два раза он ударил ребенка электрошокером. К счастью, сейчас жизни девочки ничто не угрожает. Однако из-за перенесенного шока ей требуется реабилитация. После нападения школьница страдает временными психическими расстройствами”, — пишет СМИ.

Получить своевременную медицинскую помощь для сельских жителей тоже не всегда представляется возможным. ФАПа в селе Казарь нет. Как рассказывает женщина, машина скорой помощи однажды добиралась туда из Залегощи более 1,5 часов.

Продолжение этой истории удалось узнать “Орловским новостям”. По данным коллег, полиция установила подозреваемого. Им оказался гражданин 1975 года рождения.

-В настоящее время подразделением дознания ОМВД по Залегощенскому району в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ. Ведется предварительное расследование, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Что характерно, нападение на ребенка (!) и поимка маньяка — события настолько незначительные для Орловской области, что на официальном сайте УМВД даже не появились сообщения об этом. Зато в ленте новостей можно прочитать про конкурс стихотворений, поздравления с профессиональным праздником, новость о выставке формы сотрудников разных периодов, и сообщение про конкурс детского рисунка.

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