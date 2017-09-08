В Залегощенском районе в ДТП погиб 14-летний подросток

Сегодня в Залегощенском районе на автодороге Орёл – Ефремово произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб 14-летний подросток.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны с. Маховое; при выезде на главную дорогу он не предоставил преимущество движения автомобилю ВАЗ 2112, который двигался на главной дороге.

В результате ДТП погиб четырнадцатилетний подросток, пятилетний ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение. На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.