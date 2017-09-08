В Залегощенском районе в природном заказнике убили косулю

В заказнике рядом с селом Березовец Залегощенского района было застрелено дикое животное. С заявлением о незаконной охоте в полицию обратился госинспектор по охране животных. На место происшествия выехали «стражи порядка». В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался местный житель из села Березовец. При осмотре у него изъяли зарегистрированное охотничье ружье и тушу косули. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-службе УМВД напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрено уголовное наказание за незаконную охоту. Санкция статьи 258 УК РФ, в качестве максимального наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев.

 

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Опубликовано 26 Дек 2017 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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