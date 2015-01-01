В заповедник «Брянский лес» привезут зубриных «невест» из «Орловского полесья»

В рамках Года экологии планируется выпустить в заповеднике «Брянский лес» еще 5 особей зубра, завезенных в начале марта из соседних охраняемых территорий. 2 особи привезены из заповедника «Калужские засеки» и 3 особи из национального парка «Орловское полесье», — сообщается на сайте Минприроды.

Программа восстановления вольноживущей популяции европейского зубра осуществляется в государственном природном биосферном заповеднике «Брянский лес» с 2011 года. Благодаря реализации программы, на территории ООПТ на сегодняшний день обитает 42 зубра. 6 из них появились на свет в заповеднике только в 2016 году. Однако преобладание в сложившемся стаде самцов замедляет увеличение численности животных. Выпуск должен решить создавшуюся проблему, так как из 5 выпускаемых особей — 4 самки.

Напомним, зубр – единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Последние дикие популяции вида (беловежская и западно-кавказская) были полностью истреблены в начале XX века. Браконьерство, ничем не ограниченный отстрел животных в периоды войн и революций, уничтожение местообитаний (вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья) привели к тому, что к 1927 году зубр был полностью истреблен в дикой природе и сохранился только благодаря разведению в неволе. Вид до настоящего времени находится под угрозой исчезновения, занесен в Красный список МСОП (Международное сообщество охраны природы).

Напомним, Стратегия сохранения зубра в России утверждена Минприроды России в июле 2002 г. За истекший период ее реализация дала очевидные позитивные результаты. Более чем в 3 раза увеличилось поголовье вольноживущих чистокровных зубров. Создана крупная устойчивая группировка на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.

 

Две беды
Для "орловских партизан" обвинение запросило 177 лет лишения свободы
В "дорожную службу" Орловской области поступила новая техника
Опубликовано 31 Мар 2017 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"