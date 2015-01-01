В заповедник «Брянский лес» привезут зубриных «невест» из «Орловского полесья»

В рамках Года экологии планируется выпустить в заповеднике «Брянский лес» еще 5 особей зубра, завезенных в начале марта из соседних охраняемых территорий. 2 особи привезены из заповедника «Калужские засеки» и 3 особи из национального парка «Орловское полесье», — сообщается на сайте Минприроды.

Программа восстановления вольноживущей популяции европейского зубра осуществляется в государственном природном биосферном заповеднике «Брянский лес» с 2011 года. Благодаря реализации программы, на территории ООПТ на сегодняшний день обитает 42 зубра. 6 из них появились на свет в заповеднике только в 2016 году. Однако преобладание в сложившемся стаде самцов замедляет увеличение численности животных. Выпуск должен решить создавшуюся проблему, так как из 5 выпускаемых особей — 4 самки.

Напомним, зубр – единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Последние дикие популяции вида (беловежская и западно-кавказская) были полностью истреблены в начале XX века. Браконьерство, ничем не ограниченный отстрел животных в периоды войн и революций, уничтожение местообитаний (вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья) привели к тому, что к 1927 году зубр был полностью истреблен в дикой природе и сохранился только благодаря разведению в неволе. Вид до настоящего времени находится под угрозой исчезновения, занесен в Красный список МСОП (Международное сообщество охраны природы).

Напомним, Стратегия сохранения зубра в России утверждена Минприроды России в июле 2002 г. За истекший период ее реализация дала очевидные позитивные результаты. Более чем в 3 раза увеличилось поголовье вольноживущих чистокровных зубров. Создана крупная устойчивая группировка на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.