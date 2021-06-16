16 июня 2021



В Заводском районе Орла появится улица Маршала Куликова

Вопрос о новом наименовании обсуждался на заседании профильного комитета.​ Проект решения​ о появлении названия «улица Маршала Куликова» в Заводском районе Орла обсуждался в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения нашего земляка, Маршала Советского Союза Виктора Георгиевича Куликова. Улицы расположена на участке от улицы Саханской до улицы Чечневой (в 909-ом квартале). Всего в план мероприятий к 100-летию маршала включено 60 мероприятий начиная с апреля по ноябрь этого года.

Основные события запланировано провести ко дню 100-летнего юбилея – 5 июля. Поэтому администрация города и внесла вопрос о присвоении одной из улиц областного центра имя Маршала Куликова. Депутаты профильного комитета согласились с проектом решения о присвоении наименования элемента улично-дорожной сети «улица Маршала Куликова». Окончательное решение будет принято городскими парламентариями на ближайшей сессии горсовета 24 июня.

 

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Опубликовано 16 Июн 2021 в 11:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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