В Заводском районе Орла появится улица Маршала Куликова

Вопрос о новом наименовании обсуждался на заседании профильного комитета.​ Проект решения​ о появлении названия «улица Маршала Куликова» в Заводском районе Орла обсуждался в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения нашего земляка, Маршала Советского Союза Виктора Георгиевича Куликова. Улицы расположена на участке от улицы Саханской до улицы Чечневой (в 909-ом квартале). Всего в план мероприятий к 100-летию маршала включено 60 мероприятий начиная с апреля по ноябрь этого года.

Основные события запланировано провести ко дню 100-летнего юбилея – 5 июля. Поэтому администрация города и внесла вопрос о присвоении одной из улиц областного центра имя Маршала Куликова. Депутаты профильного комитета согласились с проектом решения о присвоении наименования элемента улично-дорожной сети «улица Маршала Куликова». Окончательное решение будет принято городскими парламентариями на ближайшей сессии горсовета 24 июня.