В Заводском районе Орла закрыли наркопритон

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков выявили притон, где для употребления наркотиков собирались местные жители.

О существовании «нехорошей» квартиры в полицию сообщили соседи. Стражи порядка проверили информацию и установили, что 33-летний мужчина уже несколько месяцев систематически предоставляет орловцам свое жилье для употребления синтетических наркотиков. В общей сложности оперативниками были задержаны 10 граждан, которые, как показало освидетельствование, находились в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

В квартире орловца полицейские изъяли множество шприцов, а также приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Теперь организатору наркопритона грозит лишение свободы на срок до четырех лет, — сообщили в пресс-службе УМВД.

 

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Опубликовано 27 Янв 2017 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 32

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