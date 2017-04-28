В здание обладминистрации не пропускают даже главных редакторов

Сериал с невозможностью попасть в здание орловской областной администрации, о чем сообщало наше издание, получил неожиданное продолжение. Сегодня в здание на площади Ленина, 1 не смогла попасть главный редактор муниципальной «Орловской городской газеты» Екатерина Глазкова.

— Только что пытались не пустить на совещание внимание! по теме ремонта дворовых территорий. Вас нет в списках. Разосланный вчера в СМИ анонс от пресс-службы губернатора не в зачет, также как редакционное удостоверение, как и статус главреда. Нужно было вчера сообщить фамилию, кто придет. Не сообщили, не пускают. Нарушение закона о СМИ. В прямом виде. Введение избыточных требований. Завтра понадобится сдать кровь, чтобы пройти. Такие избыточные требования можно устанавливать бесконечно. После 20 минутных разбирательств пустили, — написала Екатерина Глазкова на своей странице в сети «Фейсбук».

Сообщение вызвало живой отклик у коллег по перу, так как очень многие и достаточно регулярно сталкиваются с проблемой на входе в здание областной администрации. При этом некоторые журналисты, например, и.о. редактора сайта «ОрелГрад» Влад Числов, ходят в здание на площади Ленина, чтобы пообедать (об этом он сам написал в комментариях к записи). А некоторые — чтобы поработать. Но в основном журналисты приходят в Серый Дом не для того, чтобы решать свои личные вопросы или набивать желудок, а чтобы освещать проблемы, которые волнуют жителей всего региона.

Кстати, есть надежда, что после вмешательства Союза Журналистов ситуация может измениться. По крайней мере, в комментариях к записи наши коллеги не собираются оставлять этот эпизод без последствий.

См. также: Депутатов не пускают в здание облправительства