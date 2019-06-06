В «Зеленой роще» сообщили о «большой уборке» на орловских кладбищах

Работа ведется поэтапно, сообщает пресс-служба регоператора.

6 июня подрядчик муниципалитета ООО «Содружество» очищает Лужковское кладбище, транспортировкой отходов занимается перевозчик «Экоград».

По информации заказчика — МКУ «УКХ г. Орла», работы продолжатся 7 июня — на Наугорском кладбище. Отходы, собранные подрядчиком, вывезет перевозчик «Эко-Транс».

11 июня подрядчик ООО «МРСК «Орёлстрой» уберет отходы на Крестительском кладбище, 12 июня — на Троицком. За транспортировку отходов отвечает «Экотранс».

Работы ведутся в соответствии с графиком, согласованным с региональным оператором «Зеленая роща».

По информации Дмитрия Фролова, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ), за прошедшую неделю убрали 110 кубометров мусора в совокупности со всех кладбищ. На этой неделе предполагается вывезти 200−300 кубометров, сообщает пресс-служба городской администрации.