13 июня 2019



В Железнодорожном районе Орла меняют мусорные контейнеры

Так как в Железнодорожном районе Орла сменился перевозчик твердых коммунальных отходов (вместо ООО «Экотексити» работает ООО «Экологистика»), в настоящее время устанавливаются новые контейнеры.

На территории района уже размещено более 400 евроконтейнеров и 32 бункера ООО «Экологистика».

Предыдущему перевозчику направлено письмо с просьбой убрать свои контейнеры.

Представитель регионального оператора «Зеленая роща» отметил, что новый всплеск обращений жителей связан с частичным сбоем графиков из-за смены перевозчика. Администрация Орла сообщает, что эти моменты прорабатываются и устраняются  совместно с УК «Зеленая роща».

 

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Опубликовано 13 Июн 2019 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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