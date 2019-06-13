В Железнодорожном районе Орла меняют мусорные контейнеры

Так как в Железнодорожном районе Орла сменился перевозчик твердых коммунальных отходов (вместо ООО «Экотексити» работает ООО «Экологистика»), в настоящее время устанавливаются новые контейнеры.

На территории района уже размещено более 400 евроконтейнеров и 32 бункера ООО «Экологистика».

Предыдущему перевозчику направлено письмо с просьбой убрать свои контейнеры.

Представитель регионального оператора «Зеленая роща» отметил, что новый всплеск обращений жителей связан с частичным сбоем графиков из-за смены перевозчика. Администрация Орла сообщает, что эти моменты прорабатываются и устраняются совместно с УК «Зеленая роща».