11 июня 2019



В Железнодорожном районе выкупят земли под детский сад

Администрация Орла рассмотрит возможность строительства детского сада в Железнодорожном районе. Эта часть города наиболее остро, чем остальные районы, нуждается в дошкольных учреждениях. Ситуация осложнена отсутствием свободного земельного участка под строительство детского сада, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Первый замглавы горадминистрации Олег Минкин проанализировал ситуацию с территорией Железнодорожного района, чтобы найти возможность строительства. О результатах Олег Минкин сообщил на еженедельном рабочем совещании.

Проекты планировки Железнодорожного района, которые сегодня разработаны и утверждены, предусматривают размещение дошкольных учреждений на застроенных территориях. В ходе анализа выявлено пять площадок, где предусматривалось строительство детских садов. Это район ул. Железнодорожной (возможно размещение учреждения на 280 мест), пер. Поперечный (90 мест), ул. Прядильная (110-120 мест), ул. Фомина (320 мест) и ул. 3-я Курская (320 мест). Олег Минкин подчеркнул, что указанные участки обременены правами третьих лиц, на них располагаются, как правило, индивидуальные жилые дома. Строительство детского сада потребует изъятия земельных участков в собственность в муниципалитет. По предварительным подсчетам, процесс обойдется в 41 млн рублей, подытожил первый заместитель главы администрации Орла.

Сити-менеджер Александр Муромский сообщил, что на одном из совещаний в правительстве Орловской области по нацпроекту «Демография», который предусматривает финансирование строительства детских садов и яслей, обсуждалась ситуация Железнодорожного района. Он поручил Олегу Минкину выбрать из пяти площадок одну наиболее востребованную и подготовиться к реализации проекта в 2020-2024 годах.

 

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Опубликовано 11 Июн 2019 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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