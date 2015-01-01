В знаменском лесу взорвали 150 кг ящичных мин

В полицию обратился местный житель и рассказал, что в лесу, в районе деревни Пешково Знаменского района им обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
На место выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали лес и нашли в указанном месте противотанковые мины времен Великой Отечественной войны.

Информация о находке была передана в другие ведомства: МЧС, УФСБ. Место обнаружения предметов было взято под охрану. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили 31 ящичную мину ЯМ-5М времен Великой Отечественной войны, общим весов порядка 150 кг. Боеприпасы были ликвидированы на месте, — сообщили в пресс-службе УМВД.

 

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Опубликовано 25 Апр 2018 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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