В Знаменском районе обнаружены останки 28 убитых во время войны мирных жителей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проведена доследственная проверка на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов. По фактам расстрела мирных жителей возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в результате проведенного осмотра места происшествия на участке местности в лесном массиве вблизи деревни Пешково Знаменского района Орловской области обнаружены и изъяты двадцать восемь человеческих скелетов с повреждениями костных останков, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на причинение потерпевшим насильственной смерти общеопасным способом.

Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны был создан немецкий карательный отряд, которым командовал сдавшийся в плен бывший офицер Красной Армии по прозвищу «Гетман».

Вместе с ним в отряд вошли еще несколько бывших красноармейцев. Согласно полученной информации, они руководили расстрелами мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в 1942 году, среди которых были старики, женщины и дети.

Оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей — женщин, детей стариков. Свыше 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию.

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, информирует СУ СК по Орловской области.