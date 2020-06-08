8 июня 2020



В Знаменском районе в ручье утонул 9-летний мальчик

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

6 июня  в селе Коптево Знаменского района в водоеме было обнаружено тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, ребенок во время прогулки переходил ручей по самодельной переправе и упал в воду, однако самостоятельно выбраться на берег не смог.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Допрашиваются родственники потерпевшего, соседи, должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За ходом расследования установлен контроль руководителя следственного управления, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 08 Июн 2020 в 15:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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