Вадим Потомский: «… Грош цена моему нахождению здесь»

№3 (451) от 8 февраля 2017 г.

Предвидим всё: защитники губернатора из числа непосредственных подчиненных, заезжих пиарщиков, приближенных журналистов и пары-тройки фанатичных женщин-поклонниц Вадима Владимировича, периодически звонящих в редакцию и требующих «не трогать» Потомского, прочитав заголовок этой статьи, зайдутся в праведном гневе. Обвинят нас в подтасовке. Скажут, что цитата вырвана из контекста. Не станем отрицать: вырвана. Но подтасовок здесь нет. Контекст, то есть первую часть фразы, мы опустили сознательно и обязательно воспроизведем цитату полностью — чуть ниже. Пока же обратимся к другим цитатам. Цитировать, как уже, наверное, догадался читатель, будем одного автора — Вадима Владимировича Потомского.

Обещанного три года ждут

Прежде чем приступить к цитированию и, разумеется, комментированию, уточним: все высказывания Потомского цитируются по видеозаписи первой пресс-конференции, которую Вадим Владимирович провел, еще не являясь избранным губернатором Орловской области, а пребывая в статусе врио. Впрочем, уже тогда было ясно, что в исходе выборов, а стало быть и в своем губернаторском будущем Потомский не сомневался ни на йоту. Потому и на вопросы журналистов отвечал уверенно, обещания раздавал с прицелом на перспективу. Перспектива, как говорится, подкралась незаметно: 26 февраля исполнится ровно три года пребывания Вадима нашего Владимировича в должности главы региона.

Три года народная мудрость отводит на выполнение обещанного. А на обещания, как известно, Потомский большой мастер: как начал обещать в 2014-м, так до сих пор остановиться не может. Итак, вспомним, что же обещал Потомский жителям области три года назад.

Пресс-конференция, о которой пойдет речь ниже, состоялась 17 марта 2014 года. Тогда новоявленный глава региона пообещал журналистам региональных и федеральных СМИ, что первые результаты его работы жители Орловской области увидят буквально через три месяца. Но прежде чем обрисовать рассчитанную на эти три месяца программу-минимум, Потомский заявил, что одно свое обещание он уже выполнил. Обещание касалось состава команды врио. «Вы знаете, что она (команда. — прим. ред.) на 99 процентов, как я и обещал, состоит из жителей Орловской области, — сообщил журналистам Потомский. — Это факт. Можно взять штатное расписание, почитать, вывести процентную составляющую и вы увидите, что это жители Орловской области». Журналисты, прекрасно знающие, что на тот момент в команде Потомского в качестве его замов уже пребывали приехавшие из других регионов Александр Бударин и Михаил Бабкин, сделали вид, что не заметили арифметической погрешности: на 99% местных уже этот состав никак не тянул, однако Потомскому дали фору и углубляться в подсчеты не стали. Как выяснилось, зря: не прошло и полгода, как команда Потомского стала стремительно пополняться рекрутированными из других регионов чиновниками. Уже к маю число «варягов» стало настолько неприличным, что даже лояльные Потомскому журналисты заинтересовались: неужели местных не хватает? Потомский пояснил: может и хватает, только специалистов среди них маловато, кого о чем ни спрошу, по существу ответить не могут. Приезжие «специалисты» из Москвы, Питера, Брянска, Тулы, в существе орловских вопросов, видимо, разбирались лучше. И быстрее. Некоторые, разобравшись, поспешили покинуть регион — причем далеко не все по своей воле, кого-то увозили в наручниках, у кого-то опечатывали кабинеты. Кто-то уезжал сам — навсегда и подальше. Кто-то просто уходил на незаметную должность — от греха. Сегодня о «варягах» первого призыва, таких , как Андрей Ерш, Виктор Кулик, Александр Симонов, Армен Мнацаканов и даже Михаил Бабкин, помнят разве что работники отдела кадров обладминистрации да некоторые журналисты, да и то путают, кто из них какие должности занимал. Ну а об обещании Потомского опираться на местные кадры и вовсе не вспоминает никто.

Результат за три месяца

Вернемся к программе-минимум, которую врио губернатора Потомский обещал исполнить в три месяца. В эту программу он включил всего три обещания: благоустроить Орел, качественно отремонтировать дороги и, как ни странно, исправить ситуацию с зарплатой медперсонала районных больниц. Последнее обещание комментировать просто не имеет смысла: больше чем через год после «исправления ситуации», в сентябре 2015 года, например, по данным службы занятости, зарплата, предлагаемая на вакансию медсестры, составляла 5 тысяч рублей. Да и по сей день средняя заработная плата в Орловской области, по информации Росстата, остается одной из самых низких в стране: в 2016 году она составила 20870 рублей, тогда как по России — 34011 рублей.

Теперь обратимся к дорогам. В марте 2014 Потомский обещал нам «ремонт с гарантийными обязательствами и дороги, которые будут стоять не один год». Еще раз напомним, результат жители области должны были увидеть в течение трех месяцев. Увидели чуть позже. Так, в 2015 году в Орле побывала инспекция ОНФ, оценившая качество отремонтированных орловских дорог. У руководителя инспекции депутата Госдумы Александра Васильева тогда сложилось впечатление, что в областном центре ведется «партизанская война с автомобилистами». Среди улиц, испещренных ямами и выбоинами, значилась, к примеру, и улица Пионерская, дорожное полотно которой было «качественно» и с четырехлетней гарантией, как и обещал Потомский, отремонтировано в 2014 году. Продолжить этот список, думаем, сможет едва ли не каждый второй житель Орла, а потому перейдем к следующему пункту — благоустройству Орла. Здесь за три месяца Потомский обещал… да вот как-то ничего конкретного и не обещал. Цитируем: «Времени у нас немного, мы должны показать результат, и результат в ближайшие три месяца по ряду ключевых вопросов: это благоустройство и приведение территории в порядок. В Орле, Мценске, Ливнах и во всех муниципальных образованиях остро стоит вопрос санитарной очистки населенных пунктов, содержания контейнерных площадок… Я научился не только обращению с отходами производства и потребления, а еще и руководству подразделениями всевозможными. Это вы увидите в дальнейшем. Благоустройство требуется сегодня в городе Орел… у меня есть твердое убеждение, что городом давно не занимались», — сообщил журналистам Вадим Владимирович и плавно перешел к другой теме. Что касается результата, то он тот же: городом по-прежнему не занимаются, благоустройство все так же требуется. Хотя нет: если посмотреть, как, например, «благоустроили» улицу Ленина, то лучше обойтись без благоустройства.

«У нас нет своего яйца»

Закончив с программой-минимум, перейдем к программе-максимум, то есть к стратегическим вопросам, которые на своей первой пресс-конференции Потомский тоже обещал порешать — в смысле решить.

Разумеется, ни журналисты, ни врио губернатора не могли обойти стороной тему сельского хозяйства. «Нам очень не хватает перерабатывающей промышленности, — посетовал Потомский, — консервы мы сегодня закупаем в большом количестве, молочной продукции, у нас нет своего яйца…» А затем рассказал журналистам увлекательную историю, которая также достойна дословного цитирования. Итак, цитата: «Сегодня (то есть именно в день пресс-конференции, 17 марта 2014 года. — прим. ред.) у меня были разговоры с двумя директорами птицефабрик, которые имеют большой успех на территории РФ, что я их приглашаю приехать сюда, в Орловскую область и гарантирую, что найдем территорию, чтобы они поставили эти фабрики, чтобы у нас появилось свое это производство. Поймал их буквально на ходу на платформе — они ехали в Воронеж, попросил приехать сюда к нам. Учитывая мои с ними долгие дружеские отношения, совместную работу в законодательном собрании Ленинградской области, думаю, они к нам сюда придут». Увы, директора, судя по всему, все же предпочли уехать в Воронеж, и птицефабрики в Орловской области так и не появились. Зато в орловских магазинах появились синявинские яйца из Ленинградской области — уж не с тех ли самых птицефабрик?

Забегая вперед, скажем, что в дальнейшем Вадим Владимирович на такие мелочи, как «свое яйцо» уже не разменивался. Чем ближе к губернаторским выборам, тем грандиознее становились его сельскохозяйственные проекты. Так, летом 2014 года он уже обещал, что в ближайшие пять лет в регионе появится не менее 8-10 молочных комплексов по 1200 голов каждый (то есть по 1-2 в год), не уточняя, правда, кто их будет строить и откуда возьмутся коровы. Самому президенту Путину Потомский обещал увеличить поголовье скота (именно по молочному производству) до 100 тысяч голов (в 2014 году молочное стадо в области составляло от 40 до 46 тысяч голов, к 1 января 2017-го численность коров составила 39,2 тысячи голов).

Но одним молоком Потомский, конечно, не ограничился. Так, например, было обещано, что свой вклад в развитие сельского хозяйства Орловщины внесут братские китайцы. Китайские аграрии из провинции Хэйлунцзян должны были построить у нас комплексы хранения и переработки сельхозпродукции, а еще предприятия по выращиванию овощей в закрытом грунте. Кто хочет, может поискать те овощи и те комплексы. Мы же перейдем к другому стратегическому направлению обещаний — промышленности.

Оцени себя сам

Отвечая на вопрос, какие меры по поддержке некогда славной орловской промышленности намерен предпринять Потомский, на пресс-конференции в марте 2014 года Вадим Владимирович ответил честно:

«За две недели мы все сразу не построим. Но специалисты, которые в моей команде будут этим заниматься, они выйдут с предложениями, и мы модернизируем ряд производств и запустим по новой. С новым оборудованием, с новыми задачами и совсем другим качеством. Качеством мирового стандарта». Надо сказать, что специалисты действительно промышленностью занялись. Результат: еще дышавший в 2014 году завод «Орлэкс» почил в бозе, вот-вот за ним последует убитый «Дормаш», обанкротился ливенский «Этанол»… Все три предприятия команда Потомского, между прочим, обещала спасти: найти заказы, привести инвесторов, добыть средства. Чуть позже, уже в преддверии выборов врио губернатора кормил избирателей планами о создании приборостроительного кластера, где якобы будет производиться некий «аппаратно-программный комплекс по управлению и прогнозированию всех жизненно-важных процессов на основе постоянного мониторинга и контроля, который был бы востребован государством и мог бы использоваться как в «мирных» вопросах жизнеобеспечения населения, так и при решении комплексных задач национальной безопасности России, в том числе кибербезопасности». Понятно, что воплощать в жизнь всю эту абракадабру никто не собирался, но перед выборами — прокатило.

Наконец, нельзя не коснуться еще одного стратегически важного вопроса, который задали Потомскому на той памятной пресс-конференции, вопроса об уровне жизни населения Орловской области. Если конкретнее, то врио губернатора спросили, каким образом он намерен вытащить Орловщину из нищеты. Ответ Потомского многим понравился. Со свойственной ему прямотой Вадим Владимирович заявил: «Только экономика способна вытащить все что угодно. Если у вас не работает бизнес, если у вас нет производства, если у вас не работает сельское хозяйство, вы никогда не выплатите зарплату ни врачам, ни преподавателям, ни пенсионерам пенсии, не подымете уровень жизни инвалидов, не построите дороги, жилье многодетным семьям, молодым семьям…» — и, внимание! — далее та самая цитата, которую мы вынесли в заголовок, только теперь без купюр: «Я буду заниматься экономикой. Если я вам буду давать обещания, что завтра здесь будет город-сад, и я не построю ни одного завода, сюда не приведу ни одного инвестора, отечественного, зарубежного, грош цена тогда моему нахождению здесь».

Про экономику, обещания, заводы и инвесторов написано выше. Цену своему пребыванию в Орловской области Потомский определил сам. Кто не согласен, может с ним поспорить. Мы же переходим к завершающей части нашего обзора: поговорим о высоком. О человеческих отношениях.

От них спасибо не дождешься

На приснопамятной пресс-конференции журналисты, разумеется, поинтересовались, как будут строиться взаимоотношения нового руководителя региона со СМИ. Так, Потомскому рассказали, что его предшественник экс-губернатор Козлов местной прессы практически не читал, информацию о происходящем в регионе получал от своей пресс-службы, отчего у него складывалось впечатление, что «в области все процветает, граждане поют ему хвалебные оды, а в СМИ, кроме придворных, окопались его личные враги».

Намерен ли Вадим Потомский лично знакомиться с орловской прессой и делать выводы без посредников? — спросили врио губернатора. Потомский заверил, что именно так оно и будет. Читает ли губернатор сегодня орловские газеты, смотрит ли местные телеканалы, мы точно не знаем. Зато знаем, что врагами орловских журналистов Потомский, в отличие от Козлова, не считает. Он считает их, и не только считает, но и называет публично, шакалами с фотоаппаратами либо же чепушилами, которые, имея ручку и листочек и не создав ни одного рабочего места, «тычут, как плохо в Орловской области» и тем самым распугивают инвесторов. А ведь Потомский вовсе не этого ждал, приехав рулить в Орловскую область, — ждал он простой человеческой благодарности.

Когда Вадима Владимировича спросили, что он видит из окна рабочего кабинета и о чем при этом думает, Потомский прямо так и сказал: «Вижу луч света в темном царстве (если кто не понял, темное царство здесь у нас было, пока Потомский не приехал — прим. ред.). — Есть огромное желание поработать и показать разницу. Чтобы вы в ближайшее время все это увидели и хотя бы через пару лет сказали мне: Вадим Владимирович, спасибо что вы к нам сюда приехали». Прошла не пара — тройка лет. Разницу мы увидели. Только говорить спасибо Потомскому за то, что он к нам приехал, почему-то не хочется. Вот если бы уехал — совсем другое дело…

Экскурс в прошлое совершила

Татьяна Филева

Комментирует Андрей Рослов:

Даже не знаю, что здесь можно комментировать: картина маслом за три года написана. Не зря же на Руси три года давалось, чтобы исполнить обещанное. Если этого не произошло, то ждать уже нечего.Уровень жизни в Орловской области — один из самых низких. 85-е место губернатора в народном рейтинге, я считаю, объективное место, по заслугам. Хотя, думаю, и здесь Вадим Владимирович найдет какие-то положительные моменты: по крайней мере стабильность. Если мыслить его категориями, то можно с уверенностью сказать, что никакие его дальнейшие действия не могут повлиять на снижение рейтинга. Вспомните, как он оправдывал лишение его незаконно присвоенных воинских званий майора и подполковника: он же говорил, что его теперешний уровень соответствует генеральскому званию, так что зачем ему быть каким-то подполковником или майором?..

Во многом благодаря Вадиму Владимировичу ситуация в экономике области близка к катастрофической. Кто бы ни пришел сюда на место губернатора, столкнется с колоссальными проблемами. Прежде всего я имею в виду почти трехкратное увеличение долговой нагрузки на областной бюджет. Обеспечить выплату тела кредита и процентов при сегодняшнем состоянии региональной экономики, когда производство фактически сведено к нулю, практически невозможно. Чтобы как-то исправить ситуацию, необходимо искоренить уже сложившуюся традицию невозможности вхождения в Орловскую область любого бизнеса без откатов; здесь нужно категорически поставить точку — не на словах, а на деле. Сейчас же складывается удивительная ситуация: человек, который одной рукой делает то, что заставляет бизнес уходить из Орловской области, перерегистрироваться в соседних регионах, другой рукой предпринимает попытки этот бизнес вернуть и рассматривает варианты, как на него воздействовать, чтобы этого не было. Это вообще дикость какая-то!

Как мне кажется, никто не обращает внимание и на такой важнейший аспект, как принятие бюджета. Кто позволяет Потомскому и его команде представлять облсовету проект якобы бездефицитного бюджета, а потом вносить в него множество поправок? Основной критерий любого бюджета — его реалистичность. Нельзя принимать бюджеты, которые не соответствуют этому критерию. По такому бюджету невозможно увидеть, каким образом можно реализовать те или иные социальные программы до того, как будут вноситься поправки, до того, как будут поступать, а, может, и не будут, какие-то субвенции и субсидии. Тем не менее у нас такой бюджет принимается — на мой взгляд, только для целей губернаторского пиара. То есть для того, чтобы показать: у губернатора Потомского бездефицитный бюджет, у него в регионе благополучие. А какое благополучие, если арбитражные суды, например, сегодня завалены исками компаний, которые поставляли в прошлом году школьное питание и с которыми область так и не расплатилась? Теперь им должны будут выплатить не только деньги по контрактам, но еще и неустойки — и все это опять ляжет нагрузкой на бюджет.

Никто не отменял и майские указы президента. Да, их довольно трудно выполнить, но в Орловской области они в полном загоне. У нас, например, полностью провалено строительство жилья эконом-класса. Заработная плата бюджетников существенно отстает от установленных президентом индикаторов; у учителей она, например, не повышалась в течение четырех лет, более того, с 1 сентября фонд заработной платы педагогических работников уменьшился на 10 процентов… Создание новых рабочих мест в области — в абсолютном нуле… При этом в регионе не совершается никаких действий, которые в принципе бы могли что-то изменить в данной сфере.

По моему мнению, если Потомский будет так руководить регионом и дальше, то к концу его губернаторского срока, то есть через два года, может наступить точка невозврата. И тогда любой следующий руководитель встанет перед проблемой, как выйти из ситуации. И боюсь, что встанет вопрос об интеграции Орловской области в другой, более успешный регион. Поэтому я считаю, что Потомскому незамедлительно нужно УДО, то есть условно-досрочное освобождение от должности. Хотя если учесть, что в данной ситуации наказание приходится отбывать жителям области, то условно- досрочное освобождение можно заменить просто досрочным. То есть, переходя на излюбленную терминологию губернатора, от звонка до звонка ему явно здесь сидеть не надо.