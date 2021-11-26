26 ноября 2021



Вахновский лес жители превратили в свалку

Сотрудники Ливенского лесничества провели очистку лесного участка от бытового мусора. И это не просто неубранное место после пикника, это практически мусорный полигон, созданный местными жителями. К сожалению, свалки в лесу вблизи населенных пунктов – явление распространенное. Трудно понять логику людей, несущих и везущих строительный и бытовой мусор в лесные массивы – туда, куда рано или поздно они сами придут в лес отдохнуть, собрать грибы и ягоды, а также забывающих, что лес – это тоже чей-то дом. Тем более, что существуют санкционированные места для сбора мусора и отходов.

Вахновский лес вблизи населенных пунктов Ревякино, Вахново, Введенское, Миляево лесники «освободили» от мусора, лес сразу преобразился и похорошел. Помимо эстетической и санитарной составляющей, мусор несет еще и скрытую угрозу лесных пожаров. Поэтому теперь лесоводы сосредоточат свою деятельность на разъяснительной работе с местными жителями о необходимости соблюдения ими как пожарных, так и санитарных правил, — рассказали в региональном управлении лесами.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2021 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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